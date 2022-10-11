Crocus City Hall открылся после планового ремонта

Фото: Алексей Молчановский

8 октября концертный зал Crocus City Hall приступил к работе после планового ремонта. Первым концертом на открывшейся площадке стало выступление рэп-исполнителя Левана Горозия (L’ONE), на котором присутствовали почти девять тысяч зрителей. Знакомые многим песни артиста получили вторую жизнь в новом звучании. «Самая простая песня», «Вместе», «Океан», «Все или ничего», «Все танцуют локтями», «Тигр», «Якутяночка», «Сон» и все самые громкие хиты, написанные за последние пять лет, прозвучали в сопровождении симфонического оркестра «Крокус Сити Холл» под руководством Феликса Арановского.

Фото: Алексей Молчановский

Crocus City Hall после ремонта обновил свою конфигурацию: кроме партера, амфитеатра, бельэтажа и балкона, площадка трансформируется в зал с танцевальным партером и фан-зоной, в которых могут комфортно разместиться 5 тыс. зрителей. Также в зале появились шесть новых ВИП-лож, расположенных в задней части партера, два дополнительных гардероба и лаундж-зоны на втором и третьем этажах зрительского фойе, а общая вместимость площадки увеличилась до 9527 мест.

Уже 14 октября на сцене Crocus City Hall Ирина Круг представит свою новую концертную программу «Подари любовь» в среднем зале — с партером, амфитеатром и бельэтажем; 19 октября зал трансформируется для международного молодежного фестиваля «Жара Cool Fest», который пройдет с танцевальным партером и фан-зоной в максимальной конфигурации.

Как сообщалось ранее, на церемонии вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 1 декабря покажут уникальную оперную постановку про креативные индустрии. Либретто уже готово и находится в руках композитора Петра Айду, также активно пишется авторская музыка к постановке, которую исполнит оркестр народных инструментов и хор. Торжественное мероприятие пройдет в концертном зале «Зарядье».