Международную книжную ярмарку в Москве посетили более 1,5 млн человек

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заключительный день работы Московской международной книжной ярмарки на территории выставочного комплекса Гостиный двор

5 сентября завершилась 35-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), которая проходила в выставочном комплексе «Гостиный Двор». Совокупная аудитория мероприятий онлайн и офлайн формата составила более 1,5 млн человек. За четыре дня ярмарки состоялись конференция с профессионалами книжной отрасли, выступления известных авторов художественной и нон-фикшен литературы, а также книг для детей. Кроме того, для посетителей ММКЯ были проведены VR-экскурсии, посвященные культуре в столице.

Запоминающимся событием книжной ярмарки стала торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Книга года — 2022». Гран-при конкурса получил альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина».

В рамках отраслевой программы прошла выездная сессия Евразийского женского форума, на которой обсудили вопрос формирования благоприятной бизнес-среды в книгоиздании и других креативных индустриях для женщин, а также перспективы развития и существующие вызовы.

Свои новые произведения представили писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Вадим Панов, мастер детективов Дарья Донцова, а также оперная певица Любовь Казарновская. Писатели Олег Демидов, Алексей Колобродов и Захар Прилепин представили первый том полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова в четырех томах, вышедший к 80-летию автора.

В этом году на ММКЯ особое внимание уделили IT-технологиям и цифровым инновациям в сфере издательского дела. Состоялись мероприятия, посвященные проектам, выходящим за рамки традиционного книгоиздания: издательским форматам и технологиям, мультимедийным онлайн-проектам, аудиокнигам и литературным подкастам.

Впервые на ярмарке прошла специальная образовательная программа для авторов по продвижению в социальных сетях. Спикеры рассказали о возможностях и особенностях работы с литературным контентом, поделились советами по использованию инструментов площадок, которые можно использовать для продвижения.

Одним из центральных событий ММКЯ была презентация книги писателя, историка, журналиста Рафаэля Гусейнова «Путь Путина», написанная им в соавторстве с известным публицистом Роем Медведевым. По словам автора, создание книги заняло полгода. «Путь Путина» включает 10 интервью-размышлений о президенте России.