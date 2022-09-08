«Билет в будущее» поможет более миллиону школьников выбрать профессию

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Профориентационный проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: более миллиона школьников смогут определиться с профессией. В этом году цифровая платформа проекта bvbinfo.ru обновлена на 50%, появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей.

Проект обновил систему тестирования, теперь школьники смогут оценить свои сильные стороны и потенциал в самом начале, а после знакомства с профессиями — личностные особенности.

Еще одним нововведением стал аналитический модуль «Билета в будущее», позволяющий использовать данные для прогнозирования будущего потенциала российских регионов, а также отслеживать, благодаря десяткам метрик, эффективность профориентации в конкретной географической точке по годам.

В новом учебном году часть материалов проекта «Билет в будущее» войдут в жизнь российских школ в виде рекомендованного Министерством просвещения профориентационного минимума. Для педагогов — это возможность занять новую профессиональную нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступный инструментарий, усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей, — рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

«Билет в будущее» создан на базе многолетнего опыта проекта «Россия-Моя история» для знакомства с сотнями профессий.

Ранее Минтруд назвал профессии, вакансии на которые чаще всего подавались работодателями в службы занятости населения в 2021 году. Это строители, водители, формовщики и сварщики. Также были востребованы работники сферы индивидуальных услуг, средний медперсонал, руководители гостиниц и ресторанов.