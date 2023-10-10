Басков спел для сотрудников завода в Петербурге Басков выступил перед сотрудниками завода «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба РМГ

Николай Басков

Певец Николай Басков и звезды российского музыкального телеканала RU.TV приняли участие в концерте для работников Обуховского завода «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках проекта «Музыка в цехах», организованного RU.TV и Юрием Киселевым. Проект направлен на финансирование производства военной техники для нужд участников специальной военный операции, а также на материальную поддержку сотрудников производств. По словам Баскова, он вместе с коллегами приехал выразить слова благодарности людям, которые работают не покладая рук на благо страны.

Люди, которые работают не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности. Выступать на военных заводах закрытого типа было хорошей традицией во время Великой Отечественной войны, когда артисты поддерживали людей, которые полностью отдают себя Родине. И сегодня для меня большая честь пожать руки тем, кто работает на заводе, — рассказал Басков.

В концерте приняли участие Ирина Дубцова, Денис Майданов, Елена Север и ЮрКисс, а также группа «Земляне». Передовикам производства артисты вручили сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО». Отмечается, что концерт был призван повысить мотивацию работников.

Телеведущая и легендарный советский диктор Татьяна Судец ранее назвала Николая Баскова и Григория Лепса настоящими патриотами в российском шоу-бизнесе. Они оба пообещали и уже начали выплачивать военным деньги из своих личных сбережений за уничтоженную технику ВСУ в зоне СВО.