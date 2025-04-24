Балет «Дягилев» представили в рамках ярмарки в Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля «Нам нужен Дягилев»

В столице в рамках ярмарки «Арт Москва» состоялась презентация балета «Дягилев», премьера которого запланирована на июнь. Премьер Большого театра исполнитель главной роли Денис Родькин поделился, что меценат Сергей Дягилев был могущественным, в меру деспотичным.

Всегда в основе его идеи лежал успех, как творческий, так и финансовый, он был максималист в своем деле. И мы показываем отношения его с композиторами, хореографами, танцовщиками, и мы показываем посредством танца, каким он был человеком: могущественным, в меру деспотичным, — отметил Родькин.

Другой премьер Большого театра Дмитрий Смилевский рассказал о работе над ролью хореографа Вацлава Нежинского. Он подчеркнул, что это был первый опыт в его жизни, когда роль ставилась конкретно на него, опираясь на образ хореографа. Смилевский добавил, что они старались найти движения, которые подчеркивали бы образ, характер и физические возможности Нежинского и при этом подходили бы ему самому.

Ранее в Центре современного искусства «Креадор» в Москве 17 апреля состоялся закрытый вернисаж выставки «Мы и Майя». Этот арт-проект был организован Центром «Креадор», Фестивалем культурного поиска «Нам нужен Дягилев» и Центром культурной дипломатии Дипломатической академии МИД России.