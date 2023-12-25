Артисты «Русского Радио» выступят для посетителей ВДНХ Артисты «Русского Радио» выступят для посетителей ВДНХ в преддверии Нового года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша

В Москве на ВДНХ в преддверии Нового года состоится праздничный концерт «Звезды Русского Радио». Мероприятие пройдет в рамках Международной выставки-форума «Россия». Артисты поздравят гостей с наступающим Новым годом и исполнят популярные песни.

Шоу пройдет на одной из главных площадей ВДНХ, возле фонтана Дружбы Народов. На сцену выйдут Наталья Подольская, Митя Фомин, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Нюша, Денис Клявер, Роман Архипов, ELSEA, Наталья Иванова, Keneli&Zhiro, Lepnina, Александр Еловских, Ella и другие.

Российский певец Лев Лещенко ранее выступил в военном госпитале в подмосковном Наро-Фоминске перед бойцами, раненными в ходе СВО. Концерт прошел в рамках всероссийского марафона агитбригады «Русского Радио», в нем также приняли участие исполнители Елена Север и Денис Майданов. Артисты спели для пациентов и персонала госпиталя свои хиты. Со сцены в исполнении Льва Лещенко звучали «Надежда», «Любимый город», «Напиток счастья».

До этого российский певец Владимир Пресняков принял участие в концерте для рабочих завода «Металлист» в подмосковном Серпухове. Мероприятие прошло в рамках патриотического музыкального марафона «Музыка в цеху».