ЮрКисс и Те100стерон выступили перед военными Семеновского Полка в Москве

Фото: «Русская Медиа Группа»

Юркисс и Владимир

Артисты ЮрКисс, Те100стерон, ВладиМир, Максим Завидия и Нина Фокина 20 января выступили перед российскими военными в Семеновском Полку Москвы. Певцы Юркисс и ВладиМир рассказали, что перед каждым выступлением волнуются, даже несмотря на то, что они чаще других выступали перед военнослужащими в составе Агитбригад. По словам артистов, это связано с «чувством безмерного уважения к ребятам», из-за которого им хочется выложиться на максимум.

Всегда испытываем волнение. Это очень почетно выступать перед военными, особенно в регионах на линии огня. Каждый раз отдаем себе отчет, что нужно выложиться на максимум, это наша главная задача. Мы испытываем чувство безмерного уважения к ребятам и очень хотим поддержать их, — поделились артисты.

Певица Нина Фокина добавила, что артисты должны поддерживать военных в такое непростое время. По ее словам, музыка способна дать бойцам силу и положительную энергию, а также веру в себя.

Мы — артисты, мы можем поддержать музыкой, ведь музыка несет силу, волшебство и положительную энергетику. Хочу пожелать нашим ребятам верить в себя, в победу и в нашу страну. Если мы едины, а мы сейчас едины, нам всё по плечу, — сказала Фокина.

Агитбригады «Русского Радио» — это общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звезды «Русского Радио» выступают по всей стране, в том числе на присоединенных и прифронтовых территориях. Их главная цель — поддержать военных.

Певец Денис Майданов ранее выступил перед медиками и проходящими лечение военными в госпитале Вишневского. Концерт артиста прошел в рамках Агитбригад «Русского Радио». Артист исполнил не только свои хиты, такие как «Вечная любовь» и «Что оставит ветер», но и свои новые композиции.