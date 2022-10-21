Агитбригады «Русского Радио» покорили концертами военных в Крыму

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Первые концерты агитбригад «Русского Радио» покорили военных в Крыму, выступления стартовали 20 октября в Севастополе и продолжились 21 октября в военном санатории в Феодосии. Звезды радиостанции выступили перед военнослужащими, которые принимают участие в специальной военной операции России на Украине, выразив им таким способом поддержку.

Марафон символично стартовал в одном из главных городов русской боевой славы — городе русских моряков Севастополе. Группа «Земляне» и певец Роман Архипов дали концерты в Военно-морском клиническом госпитале и в воинской части 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.

Многие артисты боятся ехать в эти края, но мы не в первый раз и не боимся, поэтому с радостью стали частью агитбригады «Русского Радио». Наша миссия сегодня — подарить положительные эмоции, пожелать нашим воинам скорейшего выздоровления и победы, — поделился впечатлениями солист группы «Земляне» Андрей Храмов.

«Русское Радио» не в первый раз организовывает благотворительные и творческие акции в горячих точках. Как сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы», прообразом агитационных бригад стали выступления российских артистов в Донецке, Луганске, Сирии и Херсоне.

Военные в Севастополе прекрасно нас встретили, вместе с нами пели, фотографировались, автографы брали. Нам очень приятно было выступать сегодня. Мы надеемся, что нам удалось поддержать ребят, внести свой вклад в общее дело, — подчеркнул участник агитбригады «Русского Радио» Роман Архипов.

23 октября концерт агитбригады «Русского Радио» состоится в подмосковном Наро-Фоминске.

Как сообщалось ранее, радиостанция «Русское Радио» при поддержке Русского музыкального телеканала RU.TV создаст общероссийский музыкальный патриотический марафон по всей России, и в первую очередь в тех регионах, где проходят боевые действия. Агитбригады будут сформированы из артистов групп «Земляне», «Русские» и «Санкт-Петербург». В акции также примут участие певцы Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Сергей Лазарев и другие.