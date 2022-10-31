Агитбригада «Русского Радио» выступила в пункте мобилизации в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мобилизационном пункте в посёлке Калининец Московской области 30 октября прошёл концерт агитбригады «Русского Радио». Перед военными выступили группа «Земляне», ВладиМир, Burito и Лиза Долженкова.

Судя по отзывам, концерты Агитбригады «Русского Радио» очень важны. Они поднимают дух, настраивают воинов на победу, дарят терпение, мужество. Это не первый концерт, ребята подходят, фотографируются и говорят, что с нашими песнями становятся сильнее, — рассказали солисты группы «Земляне».

По словам Burito, такие концерты необходимы, а единение с публикой происходит уже с первой песни.

Агитбригады «Русского Радио» — это общероссийский музыкальный патриотический марафон, рамках которого звезды «Русского Радио» дают концерты по всей стране, в том числе по присоединенным и прифронтовым территориям. Их главная цель — поддержать военных.

Первые концерты агитбригад «Русского Радио» ранее покорили военных в Крыму. Выступления стартовали 20 октября в Севастополе и продолжились 21 октября в военном санатории в Феодосии. Звезды радиостанции выступили перед военнослужащими, которые принимают участие в специальной военной операции России на Украине, выразив им таким способом поддержку. Группа «Земляне» и певец Роман Архипов дали концерты в Военно-морском клиническом госпитале и в воинской части 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.