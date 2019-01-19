Зюганов встал на защиту тела своего вождя

https://news.ru/storage/news/706312cfc00699d402a82f6e4c50ed6c/c4136bb0-3f15-4c52-9ae7-fe41928438ec_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Заявления о погребении тела Владимира Ленина — провокации со стороны тех, кто хочет «вздыбить страну». Подобные фразы являются попыткой дестабилизировать обстановку в государстве, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Провокаторам неймётся страну вздыбить. Они живут в стране, которую Ленин основал. Он собрал империю мирно и демократично и подписал документ, в соответствии с которым существует нынешняя Российская Федерация», — цитирует главного коммуниста России РИА Новости.

Предложение захоронить прах вождя революции поступило от руководителя Государственного музея истории ГУЛАГа и члена СПЧ Романа Романова. Общественник уверен, что настал момент, когда можно предать земле первого председателя Наркома СССР.

Критически по этому поводу высказался директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его мнению, пустой мавзолей на Красной площади может вызвать массовые протесты среди тех, кто считает фигуру Ульянова-Ленина святой.

Ранее News.ru сообщал, что в КПРФ выступили против идеи замены тела Владимира Ленина на резиновую копию. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение в правительство.