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Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести внеочередное заседание Совета ГД. На нём будет поднят вопрос о создании рабочей группы, которая займётся расследованием фактов внешнего давления на политическую ситуацию в России.

Предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, — заявил политик на пресс-конференции в Москве.

Зюганов считает, что сейчас в предвыборной гонке присутствует иностранное вмешательство. Он предложил наказать исполнителей, а также заказчиков подобных преступлений, передаёт РИА Новости .

Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.