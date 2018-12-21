Зюганов попросит за Грудинина у президента

https://news.ru/storage/news/19799c8e0511703aadb361e22fa52afd/3616ec99-f4ff-4bdb-83da-658fda6fe069_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Павел Грудинин и Геннадий Зюганов

КПРФ встала на защиту своего кандидата целым комитетом

В ходе встречи с Владимиром Путиным, о которой мы подробно рассказали накануне, лидер КПРФ собирается искать защиты для недавнего кандидата в президенты Павла Грудинина. Известно, что такие встречи Владимира Путина с партийными лидерами имеют как бы две стороны. Сначала общие посиделки и обсуждения проблем глобальных, а затем системные оппозиционеры стремятся получить аудиенцию один на один, чтобы решить какие-то свои конкретные вопросы. Конкретный вопрос Зюганова объявлен заранее.

А дело нынче в том, что сплоченная группка акционеров-миноритариев совхоза им. Ленина решила через суд взыскать со своего директора аж миллиард рублей в качестве компенсации за некогда переданные им два земельных участка из совхозного фонда в уставной капитал некоего ООО «ТТ Девелопмент». А заодно Маркины, Ерошкины и Садовникова, всего семь душ, требуют и миллион сверху в качестве моральной компенсации.

Вообще после своего участия в президентских выборах, в ходе которых он получил обычные для нынешней компартии примерно двенадцать процентов, директор передового колхоза оценил, насколько тяжела даже попытка надеть шапку Мономаха. Считается, что в ходе своей не слишком удачной кампании Павел Николаевич в своей критике режима все-таки вышел за заранее оговоренные рамки. А потому возникло сильное противодействие его последующим попыткам выдвинуться на губернаторских выборах в Подмосковье. А ведь изначально многие полагали, что, повысив уровень своей узнаваемости на выборах президентских, удачливый предприниматель выступит фаворитом и в родной области. Андрей Любимов/АГН «Москва» Павел Грудинин

Но одно за другим на его руководящую голову стали сыпаться несчастья. То раскопают якобы его тайные офшорные вклады. То одна за другой совхоз накроют ревизии да инспекции. Проверки стали вестись просто конвейерным способом. Наконец, досужие папарацци залезли не без посторонней наводки в его постель. Выяснили, что фактически у Грудинина есть вторая неофициальная, но почти многодетная семья. И в немалой степени спровоцировали громкий развод и раздел годами нажитого имущества.

Словом, в такой обстановке выдвигаться в местные губернаторы не имело уже никакого смысла, поскольку прессинг мог оказаться еще сильнее и беспощаднее. Грудинин убедился уже на собственном примере, насколько политика грязная штука.

Так или иначе, но иск от группки собственных акционеров оказался для него вдвойне сюрпризом. Сам Грудинин, наученный предыдущим горьким опытом последствий большой политики, даже удивился: мол, сейчас же он никуда выдвигаться не собирается, откуда такой «наезд»?

Вот, видимо, Геннадий Зюганов на предновогодней неделе и попытается выяснить при содействии президента как минимум истоки нынешнего давления на директора. Идет ли речь о продолжении сложной политической игры, цель которой, на всякий случай, заранее нейтрализовать перспективного политика или же за группкой вряд ли самостоятельных в своих действиях истцов стоят банальные рейдеры, у которых слюнки текут при виде совхозных оборотов. Не исключено, что Зюганов напомнит Владимиру Путину и о неких конфиденциальных договоренностях, связанных с самим фактом выдвижения на прошлых президентских выборах от компартии нового лица. Словом, не зря бессменный лидер компартии заранее объявил о теме своей встречи с президентом.

Так или иначе, но компартия уже провела специальную конференцию, на которой сформирован комитет по защите прав одного человека — Павла Грудинина.