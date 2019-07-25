https://static.news.ru/photo/f3d1afcc-aee2-11e9-ac51-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Зюганов (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководствоваться конкретной программой и действовать в рамках закона должна любая оппозиция, считает лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.

По его мнению, любые действия, направленные на захват власти, ведут к краху страны, а самый верный путь — это борьба за права трудящихся. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Я эту оппозицию наблюдаю с 1990-х годов. Она вооружена одной идеей — максимально поднять массы, захватить власть, рассовать деньги по карманам и спрятать их в основном за рубежом, — заявил Зюганов.

При этом политик выступает за акции протеста, но проходящие в рамках закона. Ситуацию на Украине политик привёл в качестве примера, подчеркнув, что до событий на Майдане страна входила в «десятку самых развитых в мире, а сейчас скатилась почти в небытие».

Как писал News.ru, оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, снятые властями с выборов из-за брака в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, которые требуют считать их подписи действительными. Ранее в Москве прошли митинги в поддержку независимых кандидатов. СК возбудил дело о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома.