Генералу намекнули через суд

https://news.ru/storage/news/81e10357ec005b5df673883107fa25ed/38f04733-c597-4afa-af12-1f23ec2d343b_850.jpg Павел Львов/РИА Новости

Суд поставил на паузу иск командующего Росгвардией к Алексею Навальному

И недели не прошло с того момента, как мы выразили недоумение по поводу обращения начальника Росгвардии Золотова в районный суд с иском о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. Представлялось, что генералу не стоило развивать конфликт, в котором он по определению будет иметь бледный вид, а вот его оппонент, наоборот, получает лишнюю возможность вернуться в медийное поле. Да ещё и выглядеть сильной фигурой, от которой даже бравый генерал ищет защиты в суде и которую вообще страшно опасается власть в целом.

Причём все эти козыри Навальный приобретал бы вне зависимости от сути судебного вердикта. А уж калининградский почин по сбору ему миллиона на случай проигрыша и необходимости оплатить присуждённую компенсацию вообще мог бы вылиться в широкую и показную демонстрацию. Иными словами, Виктор Золотов по-любому создавал для своего противника выигрышные информационные поводы.

И вдруг «случилось страшное». Люблинский суд приостановил рассмотрение иска генерала по явно формальному поводу: мол, есть недочёты как по форме, так и по содержанию некоторых представленных документов. И если до 9 января, то есть до окончания всеобщих новогодних каникул, эти выявленные недостатки не будут устранены, иск будет отклонён?!

Самое забавное, что обычно такие претензии суды предъявляли к искам, которые вносились от лица разного рода оппозиционеров. А тут местный суд дерзнул отказать, а вернее, как бы поставить на паузу иск влиятельного силовика. Мы же прекрасно понимаем, что люблинские судьи сами по себе на такой шаг не решились бы. Они люди с понятием.

Так что же могло случиться за эти несколько дней? Кто-то доходчиво объяснил Виктору Золотову, что не время для него разыгрывать роль жертвы наветов и пиарить Навального? Или, наоборот, решение по этой проблеме не принято в верхах. Поскольку не сказал своего слова тот Человек, к которому, как многие считают, Золотов своим иском в первую очередь и апеллировал? Или вообще ждут окончания следствия, которое ведут ФСБ и военная прокуратура по поводу возможных нарушений при закупке продовольствия для Росгвардии?

Вопросов сразу возникло немало. Ответа дождёмся только после праздников.