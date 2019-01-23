Журналисты нашли у Громова две государственные квартиры

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Алексей Громов

Журналисты издания «Проект» провели расследование об Алексее Громове. Они выяснили, что Громов имеет отношение к контрактам на перевозку журналистов кремлёвского пула, а также тесно сотрудничает с российскими олигархами и главами федеральных СМИ.

Издание пишет, что еженедельно на совещания к Громову являются руководители Первого канала, ВГТРК, НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ и Пятого канала.

«Начальники телеканалов узнают, что надо и что не надо освещать», — сообщается в расследовании.

В его кабинет приходят и руководители пресс-служб различных ведомств, которые часто получают запреты предавать гласности негативные события в определённых регионах.

«Именно при Громове журналистов стали отстранять от пула за негативные статьи о Путине, а позже репортёров фактически лишат „доступа к телу“, заставив смотреть многие мероприятия в видео-трансляции», — сообщает «Проект».

Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст и Алексей Громов

Кремлёвский пул — это ещё и источник заработка окружения Громова. Например, по данным издания, его сокурсник Михаил Брюханов по завышенным ценам организует поездки пула кремлёвских журналистов с президентом. Семья Громова также связана с бизнесом, и в частности, с двумя российскими олигархами — Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем. Жена Громова Анна вместе с Дерипаской учредила Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, а его старший сын Алексей с тем же Дерипаской стал партнёром в компании-владельце завода по производству алюминиевых дисков для автомобилей. Полгода Алексей владел ещё и долей Абрамовича в компании МКМ-Логистика, занимающейся вывозом московского мусора.

«Дом Громова расположен в одном из самых дорогих районов Рублёвки — близ президентской резиденции Ново-Огарёво, в элитном посёлке „Ильинские дачи“», — сообщает «Проект».

До 2002 года этот участок в три тысячи квадратных метров принадлежал государству. В Москве у кремлевского чиновника тоже есть жильё — целый этаж на Пресне, в доме № 10 в Большом Тишинском переулке. Громовы занимают там три соседние квартиры, общей площадью в 500 кв. метров. Две из них, площадью 121,5 и 225 кв. метров, Громов получил в пользование от государства, хотя по закону ему положена только одна. Третья квартира находится в собственности семьи.

Алексей Громов родился в 1960 году в подмосковном Загорске (Сергиев Посад), окончил исторический факультет МГУ, работал на дипслужбе в Карловых Варах, Праге (где познакомился с Владимиром Путиным) и Братиславе. В 1996 году был назначен руководителем пресс-службы Президента РФ, в 2000 году стал пресс-секретарём Владимира Путина, а с 2008-го — заместителем главы президентской администрации. Женат. Имеет двух сыновей: Алексея и Данилу.

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