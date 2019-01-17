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Жириновский предложил выйти из Совета Европы

Владимир Жириновский Сергей Булкин/News.ru

Владимир Жириновский

политика [ версия для печати ]

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал решение Госдумы не направлять делегацию российского парламента в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году. При этом он предложил «пойти дальше» и поставить вопрос о выходе из СЕ.

По словам лидера фракции, российская делегация в ПАСЕ подвергается «прямой дискриминации».

«По их мнению, представители России должны безмолвно сидеть <…> как манекены. А на наши деньги существует аппарат, сформированный из представителей западных стран. Мы потеряли сотни миллионов евро», — заявил он.

Политик уверен, что в ассамблее Россию «держат как „мальчика для битья“». Он напомнил, что ПАСЕ ни разу не поднимала вопрос о защите россиян в других странах мира, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что Госдума решила не вносить в Совет Европы очередной взнос, который составляет около 30 миллионов евро. Об этом сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.


#жириновский #советевропы
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