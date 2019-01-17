Жириновский предложил выйти из Совета Европы

https://news.ru/storage/news/13baf2bdab7e907aec9e3f5e24bc8914/25babcc6-b5fc-4e1b-9bf9-b073fbc5ece0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Жириновский

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал решение Госдумы не направлять делегацию российского парламента в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году. При этом он предложил «пойти дальше» и поставить вопрос о выходе из СЕ.

По словам лидера фракции, российская делегация в ПАСЕ подвергается «прямой дискриминации».

«По их мнению, представители России должны безмолвно сидеть <…> как манекены. А на наши деньги существует аппарат, сформированный из представителей западных стран. Мы потеряли сотни миллионов евро», — заявил он.

Политик уверен, что в ассамблее Россию «держат как „мальчика для битья“». Он напомнил, что ПАСЕ ни разу не поднимала вопрос о защите россиян в других странах мира, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что Госдума решила не вносить в Совет Европы очередной взнос, который составляет около 30 миллионов евро. Об этом сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.