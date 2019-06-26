https://static.news.ru/photo/51aad3d6-9817-11e9-b1fb-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

России нужно масштабнее расширять сеть своих дорог и смелее выходить за собственные рубежи. Это поможет увеличить товарообмен между Европой и Азией, а также принесёт в казну немалые средства.

С такой инициативой на Госсовете по развитию дорог и дорожной инфраструктуры выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик уверен, что нужно как можно скорее начать строительство автомобильной и железной дорог из Европы до Урала и Тихого океана, сообщает РИА Новости.

Было предложение у немцев от Гамбурга до Бреста широкую колею сделать, бесплатно, чтобы быстрее шли грузы до выхода в Атлантический океан. Давайте сделаем это: Вена — Урал и до Тихого океана, такой туристический будет проект, будут переполненные поезда, — сказал Жириновский.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Госсовете по дорожному строительству, отметил сравнительно невысокое количество качественных дорог в России, писал News.ru.