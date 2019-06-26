https://static.news.ru/photo/c96bd472-9819-11e9-9e5a-fa163e074e61_1024.jpg Санкт-Петербург Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье. А Ленинградскую область — с Санкт-Петербургом, переименовав последний в Петроград.

Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать. Такого деления область — город нет нигде в мире, — приводит РИА Новости слова лидера ЛДПР, сказанные на Госсовете по развитию сети автодорог.

По его мнению, 85 регионами управлять сложно, легче было бы поделить страну на 40 губерний. И это напрямую связано со строительством дорог.

Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?, — задался вопросом политик.

Ранее News.ru писал, что, по мнению главы ЛДПР, нужно как можно скорее начать строительство автомобильной и железной дороги из Европы до Урала и Тихого океана. Это поможет увеличить товарообмен между Европой и Азией, а также принесёт в казну немалые средства.