Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против открытых публикаций в СМИ информации о доходах и имуществе парламентариев.
Депутат считает, что законопроект об альтернативных санкциях за недостоверные или неполные сведения, принятый Госдумой, неактуален.
Восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям... и установить в полном объёме банковскую тайну, — заявил Жириновский на заседании Госдумы.
Лидер ЛДПР уверен, что действующее законодательство отпугивает граждан и заставляет их выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их на территории Российской Федерации «под чужим именем».
Ранее семьи ста богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд). Наибольший доход в размере 9,97 млрд рублей в прошлом году получил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт», писал News.ru.