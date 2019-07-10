https://static.news.ru/photo/fd48d004-a310-11e9-8542-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против открытых публикаций в СМИ информации о доходах и имуществе парламентариев.

Депутат считает, что законопроект об альтернативных санкциях за недостоверные или неполные сведения, принятый Госдумой, неактуален.

Восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям... и установить в полном объёме банковскую тайну, — заявил Жириновский на заседании Госдумы.

Лидер ЛДПР уверен, что действующее законодательство отпугивает граждан и заставляет их выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их на территории Российской Федерации «под чужим именем».

Ранее семьи ста богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд). Наибольший доход в размере 9,97 млрд рублей в прошлом году получил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт», писал News.ru.