Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в конституции ограничение на число сроков пребывания на высших должностях. Кроме того, он поддержал предложение о расширении полномочий парламента.
Жириновский отметил, что в перспективе необходимо найти баланс, «чтобы был мощным правитель России и мощный, сильный парламент». Кроме того, он заметил, что парламент должен быть согласен на назначения министров, передаёт
Ранее News.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что идеальной для России формой правления является парламентская республика. Он отметил, что в настоящее время в стране нет баланса между ветвями власти.