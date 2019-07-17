https://static.news.ru/photo/28eae456-a887-11e9-ab57-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в конституции ограничение на число сроков пребывания на высших должностях. Кроме того, он поддержал предложение о расширении полномочий парламента.

Жириновский отметил, что в перспективе необходимо найти баланс, «чтобы был мощным правитель России и мощный, сильный парламент». Кроме того, он заметил, что парламент должен быть согласен на назначения министров, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что идеальной для России формой правления является парламентская республика. Он отметил, что в настоящее время в стране нет баланса между ветвями власти.