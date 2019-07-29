https://static.news.ru/photo/303117da-b1f1-11e9-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. Он заявил, что чиновники неохотно борются со стихией, так как затраты на тушение огня превышают цену возможного ущерба.

Политик отметил, что пожары в Сибири уже стали проблемой планетарного масштаба. Жириновский призвал использовать для тушения инженерные войска со всей страны.

Сгорают миллионы гектаров леса! Мы так без деревьев, воздуха и воды останемся. Об этом нужно думать, а не о том, насколько это экономически выгодно или нет, — подчеркнул лидер ЛДПР.

По его словам, бороться с лесными пожарами проще всего на начальном этапе. Несмотря на это местные власти вовремя не поднимают тревогу, не поднимают вопрос об увеличении лесных пожарных и техники, сообщается на сайте ЛДПР.

Как ранее писал News.ru, Росельхоз сообщил, что площадь лесных пожаров в России в два раза меньше, чем в 2018 году. В связи с этим ведомство не фиксирует кризиса с пожарной ситуацией.