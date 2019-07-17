https://static.news.ru/photo/a9107118-a879-11e9-897d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что идеальной для России формой правления является парламентская республика.

Он отметил, что в настоящее время в стране нет баланса между ветвями власти. У законодательной и судебной властей гораздо меньше полномочий, чем у исполнительной. У россиян нет уважения ни к депутатам, ни к судьям.

По словам лидера ЛДПР, необходимо в перспективе найти баланс, при котором у РФ будет и верховный правитель, и мощный парламент. Его депутаты должны участвовать в консультациях по кандидатурам членов правительства. В этом случае министры будут ощущать связь с парламентом, а президент — знать о недовольстве законодателей какой-либо кандидатурой.

Идеальный вариант — это парламентская республика, вообще никакого президента и многопартийный парламент, — цитирует Жириновского АГН « Москва ».

При этом политик добавил, что опасность такой формы правления состоит в возможности подкупа партий.

Ранее News.ru писал, что Жириновский предложил отказаться от публикации деклараций депутатов. По мнению лидера ЛДПР, действующее законодательство заставляет их выводить средства за границу или же «прятать» в России под чужими именами.