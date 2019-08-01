Чем ярче горят леса в Сибири, тем более анекдотичными выглядят многие российские политики. Они мечутся из стороны в сторону, занимаясь обыденным для себя делом — поиском виноватых. Причем не только в стране, но и за рубежом. А леса, тем временем, продолжают выгорать миллионами гектаров.

Крайне трудно цитировать шутки на фоне настоящего глобального природного бедствия. И всё же, наблюдая за поведением политиков, как не вспомнить многими любимую книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», момент, когда на заседании «Тайного союза меча и орала» Остап вдруг заговорил про помощь из-за границы.

В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание, — почти кричал Остап, понимая, что «разогретых» слушателей он сможет убедить в любой даже самой бредовой идее.

Но вернемся в сегодняшний день. Поможет ли теперь нам заграница? К примеру, тушить пожары. Мнения оказались диаметрально противоположными.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий с оптимизмом оценивает состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорит о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании „поладить“ — не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений, — сообщил Слуцкий журналистам.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский не стал в очередной раз скромничать и постарался разглядеть «вражеский след». По его мнению, причиной масштабных лесных пожаров в Сибири могло стать воздействие лазеров из-за границы.

Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи — и заполыхает любой лес, — заявил Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов». Слушатели опять «разогреты» до нужной кондиции?

ESA/via Globallookpress.com

Но, пожалуй, больше других российских политиков публику «развеселил» губернатор Красноярского края Александр Усс. В четверг, 1 августа, он публично поблагодарил президента и минобороны за помощь в тушении лесных пожаров в регионе.

Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы. Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль, — особо подчеркнул губернатор.

Напомним, всего четыре дня назад на Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019» тот же Усс уверял, что ничего страшного на вверенной ему территории не происходит.

Есть категория, которая у нас называется зона контроля — там, где пожар по определению не тушится, и есть зона охраны, где пожары тушатся. То, что касается зоны контроля — это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад... Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно,.. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант... тысячи человек. При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда — более трёх часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь? — делился с молодежью своим опытом губернатор.

Но теперь, когда к ЧП подключились президент и минобороны, отчего-то Усс уже не говорит о «бессмысленной опасности». Возможно, он тоже разглядел в Сибири «вражеские лазеры». Значит и в «парашютном десанте» теперь будет толк. Но всех ли «врагов» сразу скрутят?