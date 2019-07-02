https://static.news.ru/photo/0bb05cce-9ceb-11e9-9c29-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своей встрече с неким бизнес-партнёром президента США Дональда Трампа на Международном конгрессе миролюбивых сил. По словам политика, его собеседник признал, что санкции — часть борьбы против России.

При этом сам Жириновский подчеркнул, что экономическая война может перерасти в военное противостояние. Он пояснил, что Вашингтон в первую очередь отправит в бой «своих сателлитов: такие страны, как Украина», пишет « Царьград ».

Проводим международный Конгресс миролюбивых сил. От США выступал бизнес-партнёр Трампа. Он признал: санкции — часть борьбы против России. Я подчеркнул, экономическая война может перерасти в горячую. Первыми на войну США отправит своих сателлитов: такие страны, как Украина. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 2 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Жириновского на постановление суда по иску к журналисту китайской Financial Times Чарльзу Кловеру. В пресс-службе ЛДПР рассказали, что решение суда считают «в корне ошибочным».