Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своей встрече с неким бизнес-партнёром президента США Дональда Трампа на Международном конгрессе миролюбивых сил. По словам политика, его собеседник признал, что санкции — часть борьбы против России.

При этом сам Жириновский подчеркнул, что экономическая война может перерасти в военное противостояние. Он пояснил, что Вашингтон в первую очередь отправит в бой «своих сателлитов: такие страны, как Украина», пишет «Царьград».

Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Жириновского на постановление суда по иску к журналисту китайской Financial Times Чарльзу Кловеру. В пресс-службе ЛДПР рассказали, что решение суда считают «в корне ошибочным».

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