https://static.news.ru/photo/f3b2b0ea-a915-11e9-ab94-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press

Киев желает добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал первый помощник украинского президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

В подтверждение своих слов он перечислил шаги, на которые новая украинская администрация пошла в последнее время. В частности, разведены войска в Станице Луганской, возобновлён процесс о минских соглашениях, заявил Шефир в интервью изданию LB.ua .

Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент (Зеленский — Ред.) говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что ещё несколько шагов, и мы придём к диалогу, — отметил помощник Зеленского.

Он считает, что в Москве также существует заинтересованность в двухсторонних переговорах, в том числе и из-за конфликта в Донбассе.

Ранее News.ru сообщал, что партнёры Киева пытались отговорить Зеленского звонить Путину. Об этом президент Украины рассказал на YouTube. Решил позвонить, потому что это вопрос прежде всего наших граждан, отметил Зеленский. Несмотря на предостережения, его телефонные переговоры с российским коллегой состоялись.