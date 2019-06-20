https://static.news.ru/photo/72a6b578-93b2-11e9-8b47-fa163e074e61_1024.jpg Милош Земан Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Украина и мировое сообщество должны смириться с воссоединением Крыма и России. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться, — сказал глава чешской республики в интервью телеканалу Barrandov .

Он также отметил, что введённые из-за Крыма санкции против России не принесли того результата, на который рассчитывали на Западе. По словам Земана, даже позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу ограничительных мер в отношении Москвы изменились.

Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьёзные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить, — заявил президент Чехии.

Ранее News.ru сообщал, что Киев может пожертвовать Крымом ради установления мира в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. По его словам, если это произойдёт, украинская власть перестанет быть властью. Он подчеркнул, что новый президент должен адекватно оценивать все риски и угрозы, исходящие от России.