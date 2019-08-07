Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек попросил президента Украины Владимира Зеленского избавить жителей Крыма от неискренней «заботы».
Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что в скором времени полуостров вернётся под контроль Киева и «разобщённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом».
Крымчанам не нужна забота президента чужой страны, — сказал Бальбек РИА Новости.
Он назвал заявления подобного рода преследованием личных интересов жалкой кучки изгоев, а также отметил, что крымским татарам на российском полуострове комфортно.
В Крыму царит межнациональное единство и согласие, — констатировал депутат, добавив, что после 2014 года полуостров покинула лишь небольшая группа экстремистов и радикалов.
Ранее News.ru писал о том, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение Крыма с Россией стало результатом усиления конкуренции между великими державами, прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то «конкурентных играх».