https://static.news.ru/photo/e20bc3e8-b8ee-11e9-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за гибели украинских военных в Донбассе.

Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. «Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — цитирует политика «Украинская правда».

Кроме того, по словам главы Украины, обсуждались сокращение сроков строительства моста в Станице Луганской и вопрос возвращения украинских заключённых.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны тогда заявляли, что процесс освобождения будет продолжен.

В июле текущего года в контактной группе по урегулированию конфликта в ДНР заявили о подготовке к обмену, который должен состояться в ближайшее время. В Киеве сообщили, что будут освобождены 208 украинцев.

Как ранее писал News.ru, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обменом пленными должны заниматься исключительно власти Украины.