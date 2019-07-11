Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с его российским коллегой Владимиром Путиным главной темой обсуждения было освобождение украинских моряков, задержанных в Керчи.
Он отметил, что речь зашла и о других содержащихся в России украинцах. Кроме того, главы государств высказались в пользу продолжения переговоров в «нормандском формате». Об этом рассказала пресс-служба украинского лидера, информирует «
Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ, — рассказали представители Зеленского.
Ранее News.ru писал о том, что беседа между Путиным и Зеленским