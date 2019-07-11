https://static.news.ru/photo/3fad3150-a402-11e9-afda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с его российским коллегой Владимиром Путиным главной темой обсуждения было освобождение украинских моряков, задержанных в Керчи.

Он отметил, что речь зашла и о других содержащихся в России украинцах. Кроме того, главы государств высказались в пользу продолжения переговоров в «нормандском формате». Об этом рассказала пресс-служба украинского лидера, информирует « Свободная пресса ».

Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ, — рассказали представители Зеленского.