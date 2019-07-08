https://static.news.ru/photo/1bd18152-a167-11e9-83a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Romain Carre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и Россией дешёвым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны.

Это просто дешёвый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря, — говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Facebook.

Как писал News.ru, телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём».