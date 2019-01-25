Заявление Совета Европы о долге РФ назвали вымогательством

https://news.ru/storage/news/a45c80ebeec5b6bd4dd1d6704b92f23e/d3e0024a-e362-4ace-8878-9bf43f41a6fb_850.jpg Council of Europe/facebook.com

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что Россия задолжала организации около €60 млн.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление Совета Европа о долге РФ. Он заявил, что Россия ничего не должна, и пояснил, что с организацией не заключено никаких коммерческих договоров.

«Нам не дают работать в ПАСЕ, а деньги с нас просят. Вообще, выражаясь юридическим языком, это больше похоже на вымогательство», — передаёт его слова ФАН.

Как ранее писал News.ru, Россия задолжала Совету Европы около €60 млн. Финляндия, которая до мая 2019 года председательствует в организации, рассчитывает получить эти деньги. О сумме задолженности сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген.