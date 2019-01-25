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Заявление Совета Европы о долге РФ назвали вымогательством

Council of Europe/facebook.com

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что Россия задолжала организации около €60 млн.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление Совета Европа о долге РФ. Он заявил, что Россия ничего не должна, и пояснил, что с организацией не заключено никаких коммерческих договоров.

«Нам не дают работать в ПАСЕ, а деньги с нас просят. Вообще, выражаясь юридическим языком, это больше похоже на вымогательство», — передаёт его слова ФАН.

Как ранее писал News.ru, Россия задолжала Совету Европы около €60 млн. Финляндия, которая до мая 2019 года председательствует в организации, рассчитывает получить эти деньги. О сумме задолженности сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген.


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