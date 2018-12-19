Зависимость от США мешает ЕС наладить отношения с Россией

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Ближайшие несколько лет отношения между Евросоюзом и Россией будут развиваться по инертному сценарию, поскольку европейские страны сохранят зависимость от США в сфере военной безопасности. Такого мнения придерживаются авторы доклада Российского совета по международным делам (РСМД) «Глобальный прогноз РСМД на 2019–2024 годы».

По словам экспертов, ситуация кардинально не изменится даже в том случае, если ЕС продолжит придерживаться курса на большую самостоятельность. Существенных результатов сообщество не достигнет.

«В части стратегических вооружений и «ядерного зонтика» зависимость от Вашингтона практически непреодолима», - цитирует экспертов РБК.

Специалисты отмечают, что в среднесрочной перспективе ЕС останется заложником стратегической конфронтации между США и Россией. Её интенсивность и динамику будет определять Вашингтон, а от Европы не следует ожидать ни активного участия в проводимой Штатами эскалации напряжённости, ни какой-либо альтернативы.

Ряд стран, таких как Венгрия, Греция, Италия, возможно, предложат России лоббирование её интересов в обмен на преференции, но на их помощь Москве рассчитывать не стоит, считает эксперт РСМД Николай Кавешников. По его словам, «честными лоббистами» они не будут, поскольку не в силах изменить политический курс ЕС.

Кроме того, налаживанию отношений с Россией будут препятствовать внутренние проблемы Евросоюза. В ближайшие годы ему предстоит преодолеть ряд вызовов, среди которых кризис либерализма и недовольство европейцев мигрантами. Кроме того, ведущие государства сообщества переживают перестройку своих домашних политических систем, поэтому на реализацию масштабных внешнеполитических инициатив у ЕС может просто не остаться энергии.

Ранее News.ru писал о том, что глава Евросовета Дональд Туск пообещал очередное продление санкций в отношении России, а британский премьер Тереза Мэй заявила о необходимости их ужесточения в связи с инцидентом в Керченском проливе.