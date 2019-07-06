Окружные избирательные комиссии столицы завершили приём документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Только 56 кандидатов из 416 были зарегистрированы в качестве соискателей статуса депутата.
Среди подавших документы — 21 действующий парламентарий. Окончательный список претендентов станет известен не позднее 17 июля, передаёт «
Ранее News.ru писал, что свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы за первую неделю приёма документов окружными избирательными комиссиями выдвинули свыше 400 человек. Более половины из них представляли непарламентские партии.