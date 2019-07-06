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Коллективный Запад не перестанет обвинять Россию во всех бедах, в том числе в приостановке ДРСМД, уверен член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Это единый фронт коллективного Запада, который выбрал путь глобальной конкуренции и глобального противостояния с Россией, — отметил он. По его мнению, российской стороне не нужно придавать этому серьёзное значение, так...