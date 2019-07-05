https://static.news.ru/photo/ab25cd9c-9f3a-11e9-8fd9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Окружные избирательные комиссии завершили 5 июля в 18:00 мск приём документов на выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме.

Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершится в 18:00 6 июля, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

По состоянию на утро 5 июля на 45 депутатских мест выдвинутыми кандидатами считались 414 человек, из которых только 21 являются действующими парламентариями.

Только 40 кандидатов из 414 прошли процедуру регистрации, среди них — представители ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ, которым не требуется сбор подписей, и самовыдвиженцы. В статусе последних пошли на выборы также члены и сторонники «Единой России».

Всего на выборах в Мосгордуму заверены списки кандидатов 17 партий.

Окончательный список станет известен не позднее 17 июля. Это связано с тем, что у окружных избирательных комиссий после подачи документов на регистрацию кандидатами есть десять дней на проверку подписных листов и других бумаг, а также на принятие решения о регистрации, либо отказа в ней.

Как писал News.ru, 89% жителей Москвы заявили, что не испытывают интереса к назначенным на 8 сентября 2019 года выборам в Мосгордуму. При этом только 28% горожан обратили внимание на то, что кандидаты начали собирать подписи для своего выдвижения.