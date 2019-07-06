https://static.news.ru/photo/5e846262-9ffa-11e9-9892-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Соединённым Штатам не выгоден ни газопровод «Северный поток — 2», ни транзит голубого топлива через Украину. Это связано с конкурентными интересами США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Учитывая это, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому достаточно наивно рассчитывать на поддержку со стороны американского президента Дональда Трампа.

Политик также отметил, что строительство трубопровода нельзя остановить провокациями, они могут вызывать только «некоторые затяжки».

Остановить этот проект практически невозможно, — цитирует Затулина RT .

Депутат при этом отметил парадоксальность ситуации, когда Украина хочет оставаться единственным транзитёром добываемого в «государстве-агрессоре» газа.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп — единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева. При этом он признал, что западные страны позицию Украины игнорируют.