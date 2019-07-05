https://static.news.ru/photo/1a6a4302-9f0b-11e9-95ca-fa163e074e61_1024.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Заседание Совета Россия — НАТО, ключевой темой которого станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проходит в Брюсселе.

По словам чиновника в Альянсе, переговоры стартовали после полудня, как и планировалось.

Они пройдут в формате постпредов, — отметил он.

Чиновник уточнил, что главой заседания стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

РФ поддержала позицию США в желании расширить круг участников договорённостей в области ракетно-ядерного разоружения. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД.