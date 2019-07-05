Заседание Совета Россия — НАТО, ключевой темой которого станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проходит в Брюсселе.
По словам чиновника в Альянсе, переговоры стартовали после полудня, как и планировалось.
Они пройдут в формате постпредов, — отметил он.
Чиновник уточнил, что главой заседания стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт
Как писал News.ru, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РФ поддержала позицию США в желании расширить круг участников договорённостей в области ракетно-ядерного разоружения. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД.