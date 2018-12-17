Шутка про блондинок прозвучала на заседании Мосгордумы

https://news.ru/storage/news/85d87138f90f996e0e936132541a25ff/d823478a-234d-47a4-94ad-cb54872bf8a6_850.jpg vk.com/moscowduma

Николай Губенко

Член комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Николай Губенко рассказал на заседании анекдот про выбирающих ёлку блондинок. Таким образом депутат завершил обсуждение хода реализации программ зимнего отдыха в столице.

«Две блондинки поехали в лес за ёлкой. Семь часов искали и заблудились. И тут одна говорит: "Все, я устала, давай без игрушек возьмём"», — рассказал парламентарий.

Присутствующие в зале представители власти аплодировали такой шутке, сообщает АГН «Москва». Они выразили Губенко благодарность за хорошее настроение.

Ранее News.ru писал, что депутаты Московской городской думы разрабатывают законопроект, предполагающий наказания за селфи. Под запретом могут оказаться снимки, сделанные в экстремальных условиях.