Министерское заседание бюро Движения неприсоединения состоится в Венесуэле. Россию на форуме представит замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Мероприятия пройдут 20-22 июля 2019 года, пишет
Россия является постоянным наблюдателем Движения неприсоединения, так что я там буду, и в этом мероприятии принимать участие тоже, помимо двусторонних контактов, — рассказал дипломат.
Ранее представитель ведомства заявил, что любые попытки дестабилизировать извне обстановку в Венесуэле категорически недопустимы. Москва решительно настроена противостоять им, писал News.ru.