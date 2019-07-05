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Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, российский лидер примет участие в оперативном совещании с постоянным членами Совета безопасности страны.

Также, по словам представителя Кремля, у политика запланированы внутренние встречи, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и...