https://static.news.ru/photo/b2182f8e-b8e7-11e9-95c2-fa163e074e61_660.jpg Игорь Моргулов (слева) Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Пхеньян на следующей неделе посетит замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Об этом сообщили в посольстве КНДР в Москве.

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов на следующей неделе посетит Пхеньян по приглашению корейской стороны, — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

В диппредставительстве Северной Кореи при этом сообщили, что программа визита пока не известна.

Как ранее писал News.ru, в ночь на 6 августа КНДР четвёртый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности из провинции Хванхэ-Намдо. Лидер страны Ким Чен Ын назвал это предупреждением, направленным в адрес США и Южной Кореи.