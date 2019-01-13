Замглавы МИД КНДР встретилась с российским послом

Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и российский посол в республике Александр Мацегора обсудили результаты поездки в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына.
По данным посольства РФ в КНДР, политики говорили о перспективах урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Обсуждались переговорные форматы и их эффективность.
«Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись актуальной информацией, в том числе в свете итогов недавнего визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китайскую Народную Республику», — сообщили в посольстве.
Ранее News.ru писал о том, что в понедельник посол России в КНДР Александр Мацегора был принят заместителем министра иностранных дел страны Цой Сон Хи. Представители двух государств обсудили проблемы ядерного вооружения на Корейском полуострове. Инициатором встречи выступил российский дипломат.