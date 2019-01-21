Заместитель Улюкаева может стать вице-губернатором Петербурга

https://news.ru/storage/news/12d9a93e3b4b68b5566cbccbfe6981e3/9ae772c2-ab0c-4ed2-acbb-8dea825ab212_850.jpg Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Елин

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов определился с кандидатурами вице-губернаторов. Списки с именами и фамилиями претендентов он направил на согласование в Заксобрание. Всего в перечень вошли шесть кандидатов.

На пост главы администрации Смольного Беглов предложил Любовь Совершаеву, которая занимала эту должность в 1996 году, сейчас она является начальником аппарата губернатора Северной столицы.

Советник губернатора Петербурга по вопросам экономики и финансов Евгений Елин выдвигается для решения вопросов экономического развития. Ранее он занимал должность заместителя министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Экс-замглавы Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Николая Линченко могут назначить ответственным за вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости.

Первому зампредседателя правительства Калининградской области Эдуарду Батанову доверят решение вопросов инвестиционной политики и транспорта.

Председатель Общественного совета при ФС по тарифам России Владимир Княгинин будет отвечать за профессиональное образование и научную политику Петербурга.

Максим Шаскольский, долгое время возглавлявший АО «Петербургская сбытовая компания», может стать вице-губернатором по вопросам энергетики и тарифного регулирования, информирует «Ридус».

В начале года президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили социально-экономическое развитие города и текущие проблемы, писал News.ru.