Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова

https://news.ru/storage/news/2f4ae6aded7061eba76b44330b4748da/688a4bea-53e6-4bf1-b504-2b367cbffd5c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Александр Беглов

Кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга, представленные временно исполняющим обязанности главы региона Александром Бегловым, утверждены. Решение приняли депутаты Заксобрания Северной столицы.

«За» проголосовал 41 человек, пять депутатов высказались против. До этого каждый кандидат на пост вице-губернатора предварительно провёл несколько встреч с представителями политических объединений Заксобрания.

Кандидатов представил лично Беглов. Он назвал их своими ближайшими соратниками и единомышленниками, особо подчеркнув, что «они жители города на Неве и лучше других знают, как решать проблемы мегаполиса», информирует «Ридус».

«Новая управленческая команда приступит к реализации стратегических инициатив президента, заложенных в майском указе. Это повышение качества жизни горожан, стимулирование роста их реальных доходов, создание новых высокотехнологичных рабочих мест», — сказал Беглов во время заседания.

Новые должности заняли Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Ранее News.ru подробно писал о каждом кандидате на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.