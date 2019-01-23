Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова

Кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга, представленные временно исполняющим обязанности главы региона Александром Бегловым, утверждены. Решение приняли депутаты Заксобрания Северной столицы.
«За» проголосовал 41 человек, пять депутатов высказались против. До этого каждый кандидат на пост вице-губернатора предварительно провёл несколько встреч с представителями политических объединений Заксобрания.
Кандидатов представил лично Беглов. Он назвал их своими ближайшими соратниками и единомышленниками, особо подчеркнув, что «они жители города на Неве и лучше других знают, как решать проблемы мегаполиса», информирует «Ридус».
«Новая управленческая команда приступит к реализации стратегических инициатив президента, заложенных в майском указе. Это повышение качества жизни горожан, стимулирование роста их реальных доходов, создание новых высокотехнологичных рабочих мест», — сказал Беглов во время заседания.
Новые должности заняли Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Ранее News.ru подробно писал о каждом кандидате на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.