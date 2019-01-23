USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,282 $   Brent61.94 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C16:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова

Александр Беглов Сергей Булкин/News.ru

Александр Беглов

политика [ версия для печати ]

Кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга, представленные временно исполняющим обязанности главы региона Александром Бегловым, утверждены. Решение приняли депутаты Заксобрания Северной столицы. 

«За» проголосовал 41 человек, пять депутатов высказались против. До этого каждый кандидат на пост вице-губернатора предварительно провёл несколько встреч с представителями политических объединений Заксобрания.

Кандидатов представил лично Беглов. Он назвал их своими ближайшими соратниками и единомышленниками, особо подчеркнув, что «они жители города на Неве и лучше других знают, как решать проблемы мегаполиса», информирует «Ридус».

«Новая управленческая команда приступит к реализации стратегических инициатив президента, заложенных в майском указе. Это повышение качества жизни горожан, стимулирование роста их реальных доходов, создание новых высокотехнологичных рабочих мест», — сказал Беглов во время заседания.

Новые должности заняли Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Ранее News.ru подробно писал о каждом кандидате на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #ГУБЕРНАТОР #Беглов
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
политика 14:49, 23 января 2019
Беглов покинул заседание из-за критики депутата
политика 17:36, 21 января 2019
Заместитель Улюкаева может стать вице-губернатором Петербурга
общество 10:06, 20 января 2019
Квартиру Шостаковича выставили на продажу в Петербурге
Лента новостей
общество 16:48
Фильм «Праздник» пытались показать под видом мастер-класса
спорт 16:48
Загитова: самая главная соперница – это я
спорт 16:41
Бекхэм приобрёл 10% акций клуба Англии
общество 16:40
Чиновников Ямала научат принимать подарки
общество 16:35
Мороз подарит москвичам возможность наблюдать гало
Другие новости
политика 16:20
МИД РФ: Вашингтон взял курс на слом ДРСМД
политика 15:58
Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Путиным
политика 15:35
В ГД с пониманием отнеслись к угрозам Сирии Израилю
политика 15:23
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top