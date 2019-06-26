Профильный комитет Госдумы вернул автору законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи 210 Уголовного кодекса РФ. Причина — отсутствие необходимых рекомендаций.
С учётом того, что нет отзыва, который требуется законом (ни отзыва правительства, ни отзыва Верховного суда), предлагаю законопроект просто вернуть. Будем считать, что его пиар-акция удалась, — приводит ТАСС слова главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова, сказанные на заседании органа.
Коллеги его предложение поддержали.
Автором законопроекта был депутат Рифат Шайхутдинов. Он предложил реформировать практику применения уголовной статьи об «Организации преступного сообщества или участия в нём». Сыщики должны перестать вменять этот состав преступления коммерсантам, преследуемым по ст. 159–160, 165, 171–183, 185–185.6, 193, 193.1, 194–201 Уголовного кодекса, писал News.ru.