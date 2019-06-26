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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) устроит второй тур по избранию вице-спикера. На этот пост претендует замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщает «Интерфакс», его кандидатуру выдвинули в начале пленарного заседания, однако делегация Украины опротестовала этот вариант. В результате тайное голосование за Слуцкого проводилось весь день 25 июня. В нём участвовали...