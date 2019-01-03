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Законопроект о маркировке товаров может появиться летом

Сергей Лантюхов/News.ru

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился до июня 2019 года представить в правительство законопроект о маркировке товаров контрольными знаками. Ответственными за подготовку документа назначены Минпромторг и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В конце 2018 года Медведев утвердил концепцию создания в РФ системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Она призвана сократить объёмы незаконного оборота промышленной продукции, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что с 26 декабря в России начали помечать специальным знаком все продукты, содержащие в своём составе более 0,9% ГМО (генно-модифицированных организмов). Это предписание учитывает интересы потребителей, которые теперь смогут сделать осознанный выбор при покупке. А у производителей есть ещё 1,5 года на адаптацию к новым требованиям.


#законопроекты #маркировка #товары #дмитриймедведев
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