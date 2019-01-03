Законопроект о маркировке товаров может появиться летом

https://news.ru/storage/news/0e2867a549518710c65739bbfe43c5ea/27d13e2a-1266-49b5-a787-44c6930780eb_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился до июня 2019 года представить в правительство законопроект о маркировке товаров контрольными знаками. Ответственными за подготовку документа назначены Минпромторг и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В конце 2018 года Медведев утвердил концепцию создания в РФ системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Она призвана сократить объёмы незаконного оборота промышленной продукции, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что с 26 декабря в России начали помечать специальным знаком все продукты, содержащие в своём составе более 0,9% ГМО (генно-модифицированных организмов). Это предписание учитывает интересы потребителей, которые теперь смогут сделать осознанный выбор при покупке. А у производителей есть ещё 1,5 года на адаптацию к новым требованиям.