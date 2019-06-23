https://static.news.ru/photo/ff8f76da-9599-11e9-a0ff-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские туристы ничего не должны Грузии, пока не будут уверены в элементарной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Таким образом она ответила на слова грузинского лидера Саломе Зурабишвили, которая высказалась за сохранение турпотока, отметив, что россияне «должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну».

Слово «должны» возмутило Захарову особенно сильно. Она подчеркнула, что если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать себя защищёнными и «что их встречают как самых дорогих гостей», что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси».

Очевидно, что Вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора. Но надо стараться ещё лучше. Не ради «туристов из России» — им есть куда ехать, а ради народа, который Вас выбрал, — упрекнула президента Грузии Захарова.

Она также указала на то, что туристы платят деньги за качественный отдых и положительные эмоции, в том числе — по отношению к себе, даже если такие чувства не всегда идут от сердца.

Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен, – подчеркнула Захарова.

Ранее, как писал News.ru, Саломе Зурабишвили высказалась против оттока российских туристов из страны. По её словам, натянутые отношения между двумя странами существуют давно, однако несмотря на это, в Грузию приехали на отдых 1,5 млн россиян. Однако незадолго до этого, на старте беспорядков в Тбилиси, она назвала РФ врагом и оккупантом, и эти слова не остались незамеченными.