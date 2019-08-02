https://static.news.ru/photo/ebf7cad0-b553-11e9-80aa-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение США второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Она уверена, что Вашингтон использует инцидент в Солсбери для обострения отношений с Москвой.

Захарова назвала действия американской стороны откровенной провокацией, участников которой якобы до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Россия ликвидировала все запасы химического оружия. При этом, отметила Захарова, у США такой арсенал есть и Вашингтон «не спешит с ним расстаться», сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее News.ru писал, что США вводят против России второй пакет санкций по делу Скрипалей, так как Москва не убедила Вашингтон, что не будет использовать химоружие в дальнейшем. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США.