Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение США второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Она уверена, что Вашингтон использует инцидент в Солсбери для обострения отношений с Москвой.
Захарова назвала действия американской стороны откровенной провокацией, участников которой якобы до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Россия ликвидировала все запасы химического оружия. При этом, отметила Захарова, у США такой арсенал есть и Вашингтон «не спешит с ним расстаться», сообщается на
Ранее News.ru писал, что США вводят против России второй пакет санкций по делу Скрипалей, так как Москва не убедила Вашингтон, что не будет использовать химоружие в дальнейшем. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США.