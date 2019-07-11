МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест в связи с планами РФ устроить в честь освобождения Риги от фашистов салют.

Латвия осуждает попытки оправдания Россией преступлений, совершённых Сталиным и Гитлером. Особенно циничной является организация в Москве салютов в честь «освобождения» столиц Балтийских государств в 80-ю годовщину заключения пакта, — заявили...