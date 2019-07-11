Начало диалога между Вашингтоном и Тегераном возможно в случае, если Соединённые Штаты перестанут нагнетать обстановку. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Все возможности для нормального диалога имеются, если только Вашингтон прекратит нагнетание напряжённости, — цитирует Захарову «Интерфакс».
Как писал News.ru, американский лидер Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану ужесточением санкций. Причина — нарушение «ядерной» сделки, заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы.
Речь идёт о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД). США вышли из него 8 мая 2018 года. Документ предусматривал действия по прекращению разработки ядерного оружия страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов плана.