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Захарова: РФ ждёт объяснений от США по «делу Весельницкой»

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет мириться с обвинениями США против юриста Натальи Весельницкой. Москва, по её словам, ждёт чётких объяснений от Вашингтона.

«Мы с этим мириться не готовы. Ожидаем четких и внятных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в адрес Весельницкой обвинения», — сказала Захарова на брифинге.

Наталья Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США, напоминает «Царьград».

Как ранее писал News.ru, российский адвокат Наталья Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского».


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