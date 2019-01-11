Захарова: РФ ждёт объяснений от США по «делу Весельницкой»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет мириться с обвинениями США против юриста Натальи Весельницкой. Москва, по её словам, ждёт чётких объяснений от Вашингтона.
«Мы с этим мириться не готовы. Ожидаем четких и внятных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в адрес Весельницкой обвинения», — сказала Захарова на брифинге.
Наталья Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США, напоминает «Царьград».
Как ранее писал News.ru, российский адвокат Наталья Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского».