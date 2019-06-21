https://static.news.ru/photo/ef52ee42-9444-11e9-afbe-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала события в столице Грузии Тбилиси, назвав их крупнейшей провокацией.

Несмотря на то что граждане имеют право распоряжаться и своей жизнью, и своей судьбой, мы за эти сутки стали свидетелями и очевидцами крупнейшей провокации, на которую, как мне казалось, уже никто не сможет подтолкнуть грузин и Грузию как государство. Но оказалось, что лично я ошибалась, — сказала Захарова в эфире канала «Россия 1».

Захарова также добавила, что по её мнению, погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии.

Как писал News.ru, Москва озабочена ситуацией в Тбилиси, где после инцидента с депутатом Госдумы в парламенте начались массовые протесты. В связи с этим МИД России советует соотечественникам воздержаться от посещения закавказского государства.