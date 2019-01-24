Захарова ответила на слова Макрона о Венесуэле

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В МИД РФ напомнили лидеру Франции о протестах «жёлтых жилетов», комментируя слова президента Эммануэля Макрона о событиях в Венесуэле.

«"Жёлтые жилеты" могут и заревновать — их президент Франции так не хвалил ни разу», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Макрон в своём Twitter написал, что приветствует храбрость венесуэльцев, выступающих за свободу слова.

Он назвал прошедшие весной 2018 года выборы в Венесуэле нелегитимными и отметил, что Европа выступает за восстановление демократии.

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 января 2019 г.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса, писал News.ru.